Magdeburg. Schulkinder in Sachsen-Anhalt haben mehr Probleme im Straßenverkehr. Aus dem Grund bestehen weniger Viertklässler ihre Radfahrprüfung, wie der Vizevorsitzende der Landesverkehrswacht, Friedhard Weber, sagte. Wie hoch die Durchfallquote genau ist, lasse sich schwer sagen. Einige Schüler nehmen von vorn herein nicht an den Prüfungen teil, andere lehnen Nachholprüfungen ab. »Es ist deutlich schlechter geworden in den vergangenen Jahren«, so Weber. Problematisch sei vor allem, dass fast alle Kinder zum Kindergarten oder zur Schule gefahren werden. Dadurch fehle nicht nur von klein auf die notwendige Mobilität. Die Kinder lernten den Straßenverkehr so nicht unter realen Bedingungen kennen. dpa/nd