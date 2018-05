Das grenzüberreifende Neiße Filmfestival im Dreiländereck zwischen Polen, Tschechien und Deutschland lädt von Dienstag an zu einer neuen Auflage ein. Auf dem Programm stehen bis Sonntag mehr als 120 Filmproduktionen, teilte das Kunstbauerkino als Veranstalter am Montag in Großhennersdorf (Landkreis Görlitz) mit. In den Wettbewerben konkurrieren den Angaben zufolge neun Spielfilme und neun Dokumentarfilme sowie mehr als 30 Kurzfilme um die »Neiße-Fische«.

Die mit insgesamt 11 000 Euro dotierten Preise werden am Samstag bei einer Gala im Miejski Dom Kultury im polnischen Zgorzelec verliehen. Prämiert werden unter anderem die beste darstellerische Leistung und das beste Szenenbild. Der Ehrenpreis des Neiße Filmfestivals geht in diesem Jahr an den deutschen Regisseur Christian Petzold. Das 2004 gegründete Neiße-Festival findet zum 15. Mal statt. Schwerpunkt in diesem Jahr sind die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse von 1968 in Polen, Deutschland und der Tschechoslowakei. epd/nd