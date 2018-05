Was soll das sein

Havanna. Vor der Präsidentenwahl in Kolumbien hat die linke Guerillaorganisation ELN eine Waffenruhe angekündigt. Man werde die militärischen Aktivitäten vom 25. bis 29. Mai einstellen, damit die kolumbianische Gesellschaft bei der Wahl ihre Meinung kundtun könne, teilten die Rebellen am Montag mit. Gleichzeitig riefen sie die Sicherheitskräfte dazu auf, sich ebenfalls zurückzuhalten. Am 27. Mai wird der Nachfolger von Präsident Juan Manuel Santos gewählt. Er hatte mit der größeren Rebellengruppe FARC 2016 ein Friedensabkommen unterzeichnet und war dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. dpa/nd