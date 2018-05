Nach Brandanschlägen auf Autos in Prenzlauer Berg sind zwei in der Nacht zu Montag festgenommene Männer wieder freigelassen worden. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss. Die Männer waren zunächst »im Rahmen des Absuchens der näheren Umgebung« gefasst worden. Schließlich wurden sie entlassen, weil kein dringender Tatverdacht vorliege. In der Nacht waren 14 Autos abgebrannt oder schwer beschädigt worden. Es gebe keine konkreten Hinweise auf eine politische Motivation, sagte ein Polizeisprecher. dpa/nd