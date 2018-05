Brüssel. Die EU weitet ihren Militäreinsatz zur Stabilisierung des westafrikanischen Krisenlandes Mali deutlich aus. Der EU-Ministerrat beschloss am Montag, künftig auch die neue multinationale G5-Truppe zur Terror- und Schleuserbekämpfung in der Sahelzone durch Beratung und Ausbildung zu unterstützen. Die von Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad aufgestellte Einheit mit rund 5000 Soldaten soll für Sicherheit in der Region sorgen und über die Bekämpfung von Schleuserbanden auch die illegale Migration von Afrika nach Europa eindämmen. dpa/nd