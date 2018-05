Fujifilm kritisierte am Montag die »einseitige Entscheidung« von Xerox. Dazu habe das US-Unternehmen nicht das Recht. Fujifilm prüfe nun alle Optionen, eingeschlossen einer Klage, teilte der Konzern mit.

Die geplante Übernahme von Xerox durch Fujifilm war Ende Januar verkündet worden. Xerox sollte demnach im gemeinsamen Joint Venture Fuji Xerox aufgehen, an dem Fujifilm die Mehrheit gehalten hätte. Icahn und Deason, die jeweils mehr als 15 Prozent der Xerox-Aktien halten, klagten aber dagegen und erklärten, das US-Unternehmen werde in dem Geschäft unterbewertet. Außerdem habe eine frühere geheime Vereinbarung die Suche nach einem anderen möglichen Käufer verhindert.

San Francisco. Die seit Monaten umstrittene Übernahme des angeschlagenen US-Drucker- und Kopiergeräteherstellers Xerox durch den japanischen Fujifilm-Konzern ist endgültig abgeblasen. Xerox habe Fujifilm entsprechend informiert, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Damit haben sich zwei Xerox-Großaktionäre durchgesetzt: Der US-Milliardär Carl Icahn und der US-Geschäftsmann Darwin Deason hatten bereits kurz nach Ankündigung der Übernahme dagegen geklagt. Diese beiden Investoren sind besonders aktiv; sie haben sich schon oft mit den Führungsspitzen mehrerer Firmen angelegt.

