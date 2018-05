Berlin. Das Schulfreundeportal Stayfriends darf Profilbilder seiner Nutzer nicht automatisch an Suchmaschinen und Partnerwebseiten weitergeben. Dies ist nur mit Einwilligung der Betroffenen erlaubt, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Montag mitteilte. Er hatte gegen Stay- friends geklagt und bekam vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth Recht. Eine im Nutzerprofil versteckte Voreinstellung reiche nicht, um personenbezogene Daten an Suchmaschinen und damit auch an Menschen außerhalb des Netzwerks weiterzugeben, so der vzbv. Die Voreinstellung müssten die Nutzer erst deaktivieren, wenn sie Daten schützen wollten. AFP/nd