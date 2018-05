Frankfurt am Main. Die Zahl der Betrugsfälle in deutschen Konzernen ist leicht gestiegen. 18 Prozent der Manager sagten in der Umfrage der Unternehmensberatung EY, sie hätten in den vergangenen zwei Jahren einen bedeutsamen Betrugsfall beobachtet. 2016 lag der Wert bei 14 Prozent. Weltweit nahmen über 2500 Firmen aus 55 Ländern an der Befragung teil. Im weltweiten Schnitt gaben nur elf Prozent der Befragten an, dass es in ihrem Unternehmen einen Betrugsfall gab. Der Leiter Forensik bei EY, Stefan Heißner, schränkte allerdings ein: »In Deutschland wird intensiver kontrolliert als anderswo.« AFP/nd