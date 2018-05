Berlin. Durch die geplante Mautbefreiung für Elektrolastwagen können Spediteure laut dem Verkehrsministerium im Schnitt 5000 Euro pro Jahr und Fahrzeug sparen. In Deutschland zugelassen sind rund 12 000 E-Lkw. Die Mautbefreiung für E-Lastwagen soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Insgesamt werden Mehreinnahmen von jährlich rund einer Milliarde Euro erwartet. Erstmals werden auch Kosten der Lärmbelastung durch LKW in die Berechnung einbezogen. Zudem wird stärker nach dem Gewicht der Transporter unterschieden. dpa/nd