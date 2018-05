Klein Köris. Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 179 bei Klein Köris (Dahme-Spreewald) ereignete, ist einer Radfahrerin am Montag an ihren Verletzungen gestorben, die drei anderen lebensgefährlich verletzten Radfahrer befinden sich weiter in einem kritischen Zustand. Ein 81-jähriger Autofahrer hatte die beiden aus Berlin stammenden Paare mit seinem Wagen von hinten angefahren. Die Ursache ist bislang unklar. Zeugen sagten aus, dass das Auto zu weit rechts gefahren sei und die vier Radfahrer in voller Fahrt erfasst habe. Der Pkw und die Fahrräder wurden sichergestellt und sollen begutachtet werden. Auch werde es weitere Zeugenbefragungen geben, hieß es. dpa/nd