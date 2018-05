Potsdam. Die rot-rote Landesregierung bekommt rund 80 000 neue Bienen. Die beiden Bienenvölker, die auf dem Hof der Staatskanzlei in Potsdam bisher rund 80 Kilogramm Honig produzierten, haben den Winter nicht überlebt, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Kurz vor dem ersten Weltbienentag am 20. Mai will die Regierungszentrale nun mit zwei neuen Völkern mit je rund 40 000 Tieren offiziell in die Saison starten. Die Insekten seien bereits seit einigen Tagen unterwegs, um Blütennektar und Honigtau zu sammeln. Der Honig der Staatskanzlei wird bei Staatsbesuchen verschenkt und ist so schon nach England und Israel gelangt. Die Bienen auf dem Gelände der Staatskanzlei werden von Holger Ackermann vom Landesverband der Imker betreut. epd/nd