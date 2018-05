Was soll das sein

Garmisch-Partenkirchen. Die Menschen in Oberbayern können durchatmen: Sie haben mancherorts die allerbeste Luft von ganz Deutschland, wie eine am Montag veröffentlichte Auswertung von Daten des Umweltbundesamtes ergab. Von den ersten zehn Plätzen unter allen 401 Kreisen und kreisfreien Städten gehen vier an Oberbayern. Ganz vorne lag der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, gefolgt von den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Berchtesgadener Land. Auch Schwaben schnitt gut ab: Die Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu landeten ebenfalls unter den ersten zehn. Den letzten Rang belegte Stuttgart. Das Umweltbundesamt hatte drei Werte geliefert, aus denen die Bewertung vorgenommen wurde: Feinstaubbelastung, Ozonwerte und Stickstoffdioxid-Anteil. dpa/nd