Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), Hermann Parzinger, ist am Montag im spanischen Segovia mit dem Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, dem Großkreuz des Ordens Alfons X. des Weisen ausgezeichnet worden. Parzinger erhielt die Ehrung aus den Händen des spanischen Ministerpräsident Mariano Rajoy wegen seiner herausragenden Leistungen als Wissenschaftler und Kulturmanager, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin mit. Das Großkreuz sei eine der höchsten spanischen Auszeichnungen für Verdienste auf dem Gebiet der Forschung, der Literatur, der Kunst und des Unterrichtswesens.

Hermann Parzinger war vor seiner Berufung zum Stiftungspräsidenten 2008 am Deutschen Archäologischen Institut (DAI) tätig. In dieser seiner Zeit leitete er den Angaben zufolge Forschungsprojekte in Spanien insbesondere zur keltiberischen Kultur, worüber er grundlegende Arbeiten veröffentlichte. epd/nd