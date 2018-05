Oscar-Preisträger Sebastián Lelio kam 2012 in die Stadt

»FilmPolska«: An diesem Donnerstag beginnt in Berlin das größte polnische Filmfestival außerhalb Polens

Im Mai 2019 läuft der Vertrag des Berlinale-Chefs Kosslick nach 18 Jahren aus. Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) unter Vorsitz der Kulturstaatsministerin die Einrichtung einer Findungskommission für die Zukunft des Festivals beschlossen. Die Berlinale gilt als einer der wichtigsten Branchentreffs der internationalen Filmindustrie sowie als größtes Publikumsfilmfestival der Welt. epd/nd

Kulturstaatsministerin Monika Grütters wünscht sich in der Nachfolge von Dieter Kosslick ein Zweierteam an der Spitze der Berlinale. »Ich persönlich befürworte eine Doppelspitze, nach dem Vorbild anderer Festivals«, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Man habe mit vielen, auch internationalen Bewerbern gesprochen, mit Produzenten, Regisseuren, Schauspielern und Festivalkennern. Sie sei zuversichtlich, im Sommer das Ergebnis der Findungskommission präsentieren zu können.

