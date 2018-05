Wasser ist in den letzten Jahren spürbar teurer geworden. Das liegt vor allem daran, dass es immer aufwendiger wird, das Grundwasser aufzubereiten. Sagen jedenfalls die Wasseraufbereiter. Sie wissen schon: Dünger, Medikamente, Gülle - alles Mögliche landet im Grundwasser. Das wird mühsam herausgefiltert, damit aus dem Wasserhahn makelloses H2O rinnt. Aber warum eigentlich? Sind nicht die Wasseranbieter (also die, die es in Flaschen zum Kauf anbieten) bestrebt, immer neue hippe, coole Geschmacksnoten auszutüfteln und hochzujubeln? Kann man sich die teuren Lebensmittelchemiker in ihren teuren Labors nicht sparen und das Grundwasser mit all seinen wertvollen Inhaltsstoffen einfach unverfälscht weiterreichen? Am Ende ersetzt ein Schluck aus der Leitung vielleicht sogar die Herztropfen. Es ist doch alles nur eine Frage des Marketings. In der Gülle Wasser sind tief. Volle Pille Leben! Jetzt mit der Extraportion Nitrat! wh