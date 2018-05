Soros unterstützt mit seiner Stiftung, die seit Jahrzehnten in Ungarn ansässig ist, mehrere Bürgerrechtsorganisationen des Landes. Wegen der Gegnerschaft der nationalistischen Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban hatte die Stiftung bereits seit längerem einen Umzug erwogen. Orban hatte Soros wiederholt beschuldigt, über seine Stiftung von außen eine vermeintliche »Masseneinwanderung« in die EU zu steuern und den US-Milliardär unter anderem als »Staatsfeind« bezeichnet. AFP/nd

Budapest. Die Stiftung des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros verlässt wegen der »repressiven« Politik der Regierung Ungarn und verlegt ihren Sitz nach Berlin. Die Stiftung sehe sich mit einem »zunehmend repressiven politischen und rechtlichen Umfeld« konfrontiert, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Daher würden die internationale Tätigkeit und die Belegschaft von Budapest in die deutsche Hauptstadt verlegt.

