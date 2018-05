Nach dem Reifenwechsel in diesem Frühjahr fragen sich viele: Wohin mit den abgefahrenen Winterreifen? Wer seine Altreifen illegal entsorgt, verstößt gegen geltendes Recht und muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Altreifen dürfen nicht über den normalen Hausmüll oder die Restmülldeponie, sondern nur über entsprechend zertifizierte Unternehmen entsorgt werden. Je nach Zustand werden die alten Pneus runderneuert oder zerlegt, um als Grundmaterial für neue Produkte oder Brennmaterial für die Zementindustrie zu dienen. Hauptanlaufstelle sind lokale Reifenhändler oder Werkstätten. Wer neue Pneus kauft, kann oft gegen geringes Entgelt seine alten dort abgeben. Eine gebührenpflichtige Möglichkeit zur Altreifenentsorgung bieten die kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe. A.T.U./nd

