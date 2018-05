Der maltesische Staat muss der klagenden Theatergesellschaft nun eine Entschädigung in Höhe von 20 000 Euro zahlen. Innerhalb von drei Monaten können Malta und die Kläger noch Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. dpa/nd

Das katholisch geprägte Malta hatte das Stück »Stitching« des schottischen Dramatikers Anthony Neilson 2009 von den Bühnen verbannt - unter anderem mit der Begründung, es sei blasphemisch, zeige »gefährliche sexuelle Perversionen« und missachte die Opfer des Konzentrationslagers Auschwitz. An einer Stelle sagt der männliche Protagonist beispielsweise, er habe beim Anblick eines Fotos von nackten KZ-Opfern einen Orgasmus erlebt.

Mit dem Verbot eines provokanten Theaterstücks hat Malta gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen. Das urteilte am Dienstag der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

