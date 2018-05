»Die Veränderung des Grundrisses ist für sich genommen nicht nur eine Modernisierung, sondern quasi als Neubau zu bewerten«, erklärt dazu Rechtsanwältin Christina Bethke. Denn damit verändere sich der Charakter des Hauses, so entscheid es der Bundesgerichtshof in seinem Urteilsspruch.

Die Umbauten sollten 14 Wochen dauern und die Miete nach Abschluss der Arbeiten auf über 2100 Euro im Monat ansteigen. Das wollte die Mieterin nicht hinnehmen, und so ging der Fall schließlich bis zum Bundesgerichtshof.

Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline berichtet, bewohnte eine Mieterin ein Reihenhaus seit 1986 in Berlin für etwa 450 Euro Kaltmiete im Monat. Ihre Vermieterin plante nun, umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen vorzunehmen. Darunter auch eine Änderung des Grundrisses, den Einbau einer neuen Heizung und das Verlegen von neuen Stromleitungen.

