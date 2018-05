Das ZDF habe nach Bekanntwerden der Vorwürfe beim WDR Anfang April keine Kenntnis von sexuellen Übergriffen bekommen, teilte ein Sprecher mit. Im vergangenen Jahr gab es nach ZDF-Angaben »einige wenige« solcher Hinweise. »Betroffene können sich im ZDF an eine hierfür explizit benannte Vertrauensperson bei der Personalabteilung wenden.« Auch die Gleichstellungsbeauftragte des ZDF sei eine Ansprechpartnerin. Dies gelte auch für Beschäftigte von Produktionsunternehmen, die im Auftrag des ZDF arbeiteten. dpa/nd

Vorwürfe sexueller Übergriffe haben beim Westdeutschen Rundfunk für Diskussionen gesorgt - andere Sender haben nach eigenen Angaben bisher keine Hinweise auf vergleichbare Fälle in jüngerer Vergangenheit. Das Thema Schutz vor sexueller Gewalt steht laut den Sendern jedoch auf der Agenda. Dies ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) etwa hat eine Arbeitsgruppe im Frühjahr eine anonyme Umfrage in der Belegschaft durchgeführt, um Hinweise und auch konstruktive Vorschläge zum Umgang mit sexueller Belästigung zu erhalten. Die Antworten werden derzeit ausgewertet. Darüber hinaus sei die Einrichtung eines anonymen Postfachs geplant, teilte der Sender mit. Konkrete Hinweise auf sexuelle Übergriffe haben seit Bekanntwerden der Vorwürfe beim WDR im April eigenen Angaben zufolge weder der Bayerische Rundfunk noch der Hessische Rundfunk, der NDR, der MDR, der rbb, Radio Bremen oder das ZDF erhalten. Bei allen Sendern gibt es aber Ansprechpartner für Opfer sexueller Übergriffe.

