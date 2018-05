Drei Frauen hätten Vorwürfe gegen den US-Schriftsteller erhoben, wie das Branchenportal »Deadline.com« berichtete. Die Autorin Zinzi Clemmons schrieb auf Twitter, sie sei als 26-Jährige von Diaz drangsaliert und gegen ihren Willen geküsst worden. In einer Stellungnahme gegenüber der »New York Times« sagte Diaz, dass er »Verantwortung für seine Vergangenheit« übernehmen werde. Konkret äußerte er sich aber nicht zu den Vorwürfen.

Der Autor und Pulitzer-Preisträger Junot Diaz (49) hat nach Belästigungsvorwürfen seinen Vorsitz beim Pulitzer-Preis-Verband abgegeben. Die Organisation hatte nach eigenen Angaben eine Untersuchung eingeleitet. Diaz habe diesen Vorgang unterstützt, er sei aus eigenen Stücken von seinem Posten zurückgetreten. Dem Vorstandsgremium werde er aber weiter angehören, hieß es in einer Mitteilung.

