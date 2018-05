Moskau. Bei einer Kundgebung für ein »freies Internet« sind jüngst nach Angaben von Aktivisten in Moskau mindestens 20 Menschen festgenommen worden. Das teilte die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info mit. Zu der von der Stadtverwaltung genehmigten Demonstration im Zentrum Moskaus hatten sich mehrere Hundert Menschen versammelt. Die Proteste erfolgten nach der Sperrung des beliebten Messenger-Dienstes Telegram in Russland. AFP/nd

