Die Beamten im Öffentlichen Dienst bekommen mehr Geld. Darauf hat sich Rot-Rot-Grün am Dienstag in der Senatssitzung verständigt. Auf Vorlage von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) wurde beschlossen, dass die Beamtenbesoldung bis zum Jahr 2021 an den Durchschnitt der Bundesländer angepasst wird. Die Angleichung soll in mehreren Schritten - Juni 2018, April 2019, Februar 2020 und Januar 2021 - erfolgen. Derzeit liegen die Beamtengehälter um 4,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Auf nd-Anfrage erklärt die Senatsfinanzverwaltung, dass die Angleichung von einem Prozent pro Jahr rund 45 Millionen Euro kostet. Dass die Angleichung bis 2021 erfolgen muss, war Teil der Koalitionsvereinbarung. Neu ist, dass sich die LINKE damit durchsetzen konnte, dass nicht zuerst kleine Anpassungsschritte und 2021 dann ein großer, sondern in etwa gleich große Schritte erfolgen. mkr