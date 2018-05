Auf dem Katholikentag in Münster präsentierte sich die Kirche in ihrer ganzen Bandbreite

Vizesprecher: Rechtspartei wolle »traditionelles Lebensgefühl« bewahren / Amtskirchen biederten sich lediglich gesellschaftlichen Trends an

Debatte um Einladung eines Vertreters der Rechtsaußenpartei zum 101. Katholikentag dauert an

Potsdam. Wenn es darum geht, ob der Islam zu Deutschland gehört, präsentiert sich die AfD als Verteidigerin des christlichen Abendlandes. Andreas Kalbitz allerdings, ihr Fraktionschef im Landtag, ist selbst kein Christ mehr. Er stamme aus einer Pastorenfamilie, deren Theologentradition bis in die Reformationszeit zurückreiche. Sein Vater sei evangelischer Theologe aus Bayern, seine Mutter dagegen habe »das ganze DDR-Programm durchlaufen, mit FDJ und allem anderen. Und sie fand das gut«, sagte Kalbitz. Er sei vor einigen Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil er dort eine »Politisierung« wahrgenommen habe, die ihm nicht zusagte. Auch privat praktiziere er den Glauben nicht mehr. »Ich bin überhaupt kein Christ.« Die AfD verübelt der evangelischen Kirche, dass sie sich für Flüchtlinge und gegen Rassismus engagiert. winei

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Straßen nach Manöver nur so weit repariert, wie es die Verkehrssicherheit erforderte

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!