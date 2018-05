Cottbus. Für die Ausbildung von derzeit 305 Kraftfahrzeugmechatronikern in Südbrandenburg hat der BMW-Konzern der Handwerkskammer Cottbus am Dienstag ein Auto übergeben. Das SUV vom Typ BMW X1 sDrive soll in den Kfz-Werkstätten des Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer im Ortsteil Gallinchen hauptsächlich dafür verwendet werden, das Messen und Prüfen von modernen elektronischen Systemen zu erlernen und sich mit dem Motormanagement vertraut zu machen, teilte die Kammer mit. nd