Kauf von Kundendaten bringt CDU und FDP in Misskredit / Beteiligte beteuern Anonymität

Diese Anschuldigung wiederum hatte ein Sprecher der Unionsfraktion im Landtag zurückgewiesen. Ein Prüfvorgang, den die Behörde wegen der Vorwürfe gegen Scherer eingeleitet habe, sei anders als die Ermittlungen gegen Hasse noch nicht abgeschlossen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Dass es diesen Vorgang noch weiter gebe, bedeute aber nicht, dass die Strafverfolger einen Anfangsverdacht gegen den CDU-Mann sähen. Erst am Ende der Prüfungen würden sie entscheiden, ob sie die Anzeige ebenfalls zu den Akten legen. dpa/nd

Hasse war 2013 auf mehrere hunderttausend Akten aufmerksam gemacht worden, die in Immelborn ungesichert lagerten, darunter medizinische Aufzeichnungen. Zum Umgang mit den Papieren und dem Gebäude, in dem sie sich befanden, lieferten sich der Datenschutzbeauftragte und das damals noch CDU-geführte Innenministerium einen heftigen Schlagabtausch, bei dem Hasse sogar das Ministerium verklagte.

Erfurt. Wegen des Streits um das Aktenlager Immelborn (Wartburgkreis) muss Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse keine weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Erfurt befürchten. Das Verfahren wegen des Anfangsverdachts auf Untreue und Prozessbetrug sei eingestellt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht. Der Datenschützer selbst hatte Vorwürfe stets bestritten.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Bürgerrechtler warnen vor drastischen Rechtsverschärfungen in Bayern

Fast zwölf Millionen Menschen fliehen vor Gewalt im eigenen Land / Menschen vor allem in Syrien, Kongo und Irak betroffen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!