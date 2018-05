Frankfurt am Main. Die Textilwirtschaft hält das von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) geplante Siegel für fair hergestellte Kleidung für eine »Schnapsidee«. Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Textil- und Modeindustrie, Uwe Mazura, sagte der »Augsburger Allgemeinen« vom Dienstag, das Siegel »Grüner Knopf« gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Die Zeitung zitierte aus einem internen Positionspapier, Müller ignoriere »allen fachlichen Rat«, ihm gehe es »in erster Linie um politisches Marketing«. Der »Grüne Knopf« könne »gar nicht halten, was er vorgibt zu versprechen«, die Umstellung auf das neue Siegel sei »mit enormen zusätzlichen Kosten« verbunden, der Aufbau eines Überwachungssystems dauere Jahre. Müller hatte das Siegel kürzlich für das kommende Jahr angekündigt. Der »Augsburger Allgemeinen« sagte der Minister, er halte trotz der Kritik der Textilwirtschaft daran fest. AFP/nd

