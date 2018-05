Berlin. Das Bundeskabinett hat am Dienstag die von der großen Koalition beschlossene Rentenkommission eingesetzt. Sie soll bis 2020 ein zukunftsfähiges Rentenmodell erarbeiten. Den Vorsitz führen die früheren Bundestagsabgeordneten Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) und Karl Schiewerling (CDU). Das Gremium mit dem Namen »Verlässlicher Generationenvertrag« wird seine Arbeit Anfang Juni aufnehmen und soll Modelle für die Rente nach 2025 entwickeln. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte die Kommission Anfang Mai vorgestellt. Ihr gehören Wissenschaftler, Arbeitgebervertreter und Gewerkschafter sowie Regierungsvertreter und die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung an. epd/nd

