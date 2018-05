Halle. Der Lohnabstand im Baugewerbe in Ost und West bleibt auch nach der jüngsten Tarifeinigung für die Branche gleich. Das errechnete das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH). Berücksichtige man alle Komponenten, steige der Tariflohn 2018 und 2019 im Osten etwa gleich stark wie im Westen, teilten die Forscher am Dienstag mit. Der Lohnabstand betrage damit weiter sieben Prozent. Die Tarifparteien hatten nach zähen Verhandlungen am vergangenen Wochenende einem Schlichterspruch zugestimmt. Demnach sollen die rund 800 000 Bauarbeiter künftig deutlich mehr Geld bekommen. Im Westen steigen die Tariflöhne um 5,7 Prozent, dazu kommen drei Einmalzahlungen. Im Osten sind ein Plus von 6,6 Prozent 2018, 0,8 Prozent 2019 sowie eine Einmalzahlung vorgesehen. dpa/nd