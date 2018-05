Moskau. Die russische Antivirus-Softwarefirma Kaspersky verlegt große Teile ihrer Infrastruktur und ihres operativen Geschäfts in die Schweiz. Der Umzug umfasse die Speicherung und Weiterverarbeitung von Kundendaten sowie die Softwareproduktion, so Kaspersky. Zudem werde die Firma ihre Aktivitäten von einer unabhängigen Instanz in der Schweiz überwachen lassen. Die Firma, deren Software 400 Millionen Computer schützt, kämpft damit gegen Anschuldigungen, dem Kreml bei der Spionage zu helfen. Die US-Regierung verbot ihren Mitarbeitern bereits Kasperskys Software zu nutzen. Am Montag gab die niederländische Regierung bekannt, aus Furcht vor Spionage auf Kaspersky zu verzichten. AFP/nd