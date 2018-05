München. Der Besuch des Oktoberfests in Bayerns Hauptstadt München wird teuer wie nie. Der Wirtschaftsausschuss der Stadt beschloss am Dienstag eine Anhebung der Umsatzpacht für die Wirte. Die haben bereits angekündigt, dass sich dies auf die Preise auswirken wird. Dem Beschluss zufolge müssen große Zelte statt 5,1 Prozent des Nettoumsatzes 7,8 Prozent bezahlen. Damit, so Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Josef Schmid (CSU), wären bei einem erwarteten Nettoumsatz von 122 Millionen Euro die 9,3 Millionen Euro Umsatzpacht zu erzielen, die zur Finanzierung des Festes gebraucht werden. Die Wirte betonen, würde das Bier genauso massiv verteuert, müsste die Maß 17 Euro kosten. Was das Bier kosten wird, ist noch unklar - sicher aber wird die Maß über elf Euro liegen. 2017 mussten Besucher bis zu 10,95 Euro hinblättern. dpa/nd