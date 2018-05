Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Genf. Fast 31 Millionen Menschen sind 2017 wegen Gewalt und Naturkatastrophen zu Flüchtlingen im eigenen Land geworden. Dies erklärte Alexandra Bilak, die Direktorin des Zentrums für Binnenflucht am Mittwoch in Genf. Fast 19 Millionen Menschen flohen vor Naturkatastrophen. Vor Gewalt und Konflikten suchten dem Bericht zufolge rund 11,8 Millionen Männer, Frauen und Kinder im vergangenen Jahr Schutz außerhalb ihrer Heimatregion, aber im eigenen Land. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie im Vorjahr und die höchste seit rund einem Jahrzehnt. Brennpunkte sind die Demokratische Republik Kongo mit insgesamt 5,5 Millionen neuen Binnenflüchtlingen, und Syrien mit fast 4,5 Millionen. epd/nd