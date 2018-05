Das beschädigte Denkmal für den in Neukölln erschossenen Burak Bektaş ist wieder saniert. Das teilte die Initiative für die Aufklärung des Mordes an dem damals 22-Jährigen am Dienstag mit. »Wir begrüßen das unbürokratische Einspringen des Bezirks Neukölln zur Beseitigung der Schäden«, hieß es. Der Bezirk habe die Kosten übernommen. Das mit mehr als 40 000 Euro aus Spendengeldern finanzierte Denkmal war zum sechsten Jahrestag des mutmaßlich rassistischen Mordes an Bektaş am 8. April enthüllt worden. Laut Polizei wurde es zwischen dem 14. und 18. April mit einer Chemikalie beschädigt, Farbveränderungen waren die Folge. Bektaş war am 5. April 2012 im Süden Neuköllns erschossen worden. Die Polizei stellte die Ermittlungen zum Mord ein. dpa/nd