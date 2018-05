Gündogan wies die Kritik am Montag jedoch zurück. »Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen. Als deutsche Nationalspieler bekennen wir uns zu den Werten des DFB und sind uns unserer Verantwortung bewusst«, teilte der 27-Jährige mit. »Fußball ist unser Leben und nicht die Politik.« Man habe den Präsidenten auf einer Veranstaltung einer türkischen Stiftung getroffen und sich »für die Geste der Höflichkeit entschieden«. dpa/nd

London. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can hat nach Informationen der »Welt« eine Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einem Treffen in London abgelehnt. Der Liverpool-Profi hat wie seine Nationalmannschafts-Kollegen Mesut Özil und Ilkay Gündogan türkische Wurzeln.

Emre Can wollte keinen Wahlkampf für Erdogan machen

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Bürgerrechtler warnen vor drastischen Rechtsverschärfungen in Bayern

Fast zwölf Millionen Menschen fliehen vor Gewalt im eigenen Land / Menschen vor allem in Syrien, Kongo und Irak betroffen

Josef Levi Sfari soll für unbestimmte Zeit in sein Land zurückkehren

Nationalspieler Emre Can lehnte Einladung des türkischen Präsidenten im Gegensatz zu Özil und Gündogan ab

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!