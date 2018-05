Berlin. Wer Parodontitis verhindern will, sollte nicht rauchen. In einer Studie haben Zahnmediziner der Charité-Universitätsmedizin Berlin, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel die Zahl der Parodontitisfälle weltweit berechnet, die auf Zigaretten zurückzuführen ist. Die Studienergebnisse erschienen im »Journal of Clinical Periodontology«. Parodontitis ist eine bakteriell bedingte chronische Entzündung des Zahnbettes. Jeder zweite Erwachsene ist davon betroffen. Die Entzündung kann zum Verlust der Zähne führen. Eine zentrale Krankheitsursache ist das Rauchen, weltweit werden rund 40 Millionen schwere Parodontitisfälle dadurch verursacht. nd