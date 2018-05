Bonn. Die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G werden in Deutschland versteigert - wahrscheinlich Anfang 2019. Das entschied die Bundesnetzagentur am Mittwoch. Die fünfte Mobilfunkgeneration soll die Datenübertragung schneller machen und Anwendungen wie autonomes Fahren, Telemedizin oder die vernetzte Produktion ermöglichen. Die Netzagentur will Frequenzen in den Bereichen 2 und 3,6 Gigahertz vergeben. In der Vergangenheit hatten Frequenzauktionen der Bundeskasse Milliardeneinnahmen beschert. Die Erlöse sollen für den Ausbau der Gigabitnetze eingesetzt werden. dpa/nd