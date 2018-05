Schwerin. Der Koalitionsausschuss von SPD und CDU ist in Schwerin zusammengekommen, um über Verbesserungen bei der Polizei und einen Fahrplan zur beitragsfreien Kita zu beraten. Im Februar hatte die Spitzenrunde in Mecklenburg-Vorpommern vereinbart, 15 Millionen Euro aus dem 327 Millionen Euro umfassenden Etatüberschuss von 2017 an die Polizei zu geben und diese Zusatzmittel über die Folgejahre zu verstetigen. Jetzt soll Innenminister Lorenz Caffier (CDU) einen Plan zur Verwendung des Geldes vorlegen. dpa/nd