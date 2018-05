Schmalkalden. Deutschlands erster 3D-Zebrastreifen in Schmalkalden soll verschwinden. Das Landesverwaltungsamt habe der Thüringer Stadt mitgeteilt, dass der Überweg bis 18. Mai entfernt werden müsse, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Die dreidimensionale Darstellung eines Fußgängerüberwegs entspreche nicht der Straßenverkehrsordnung. Bürgermeister Thomas Kaminski (SPD) will weiter für den außergewöhnlichen Zebrastreifen kämpfen. So könne er als Modellprojekt deklariert zumindest für eine gewisse Zeit erhalten bleiben. Laut der Sprecherin gab es viel Seiten Zustimmung für den Überweg. Nicht nur Bürger der Stadt, auch Politiker anderer Kommunen und der Landesregierung hätten sich positiv zum Plan geäußert, den ersten 3D-Zebrastreifen Deutschlands zu realisieren. dpa/nd