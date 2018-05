Dresden. Mehr Schulen in Sachsen sollen künftig fest das Thema Klimawandel im Lehrplan oder im Schulalltag verankern und zur »Klimaschule« werden. Das Modellprojekt mit zehn Teilnehmern soll ausgedehnt werden, so Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Mittwoch bei den Annaberger Klimatagen in Annaberg-Buchholz. Die Schulen haben zwei Jahre lang ein Schulprofil Klima getestet - und Schwerpunkte wie klimabewusst konsumieren oder regionaler Klimawandel gelegt. dpa/nd