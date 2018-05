Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Bildungsministerium prüft nach kritischen Hinweisen die Aufgaben für 1540 Abiturienten im Fach Mathematik. Es seien zwei konkrete Hinweise eingegangen, sagte ein Sprecher am Dienstag. Es werde geprüft, ob die monierten Aufgaben eine Diskrepanz zum Fachlehrplan aufweisen oder nicht. Am Freitag soll das Ergebnis vorliegen. Sollten die Hinweise berechtigt sein, will das Ministerium das weitere Vorgehen bekanntgeben. Konkret geht es um die schriftliche Prüfung für gut ein Viertel der Abiturienten. Sie hatten die Mathetests auf Leistungskursniveau abgelegt. Die »Magdeburger Volksstimme« zitierte zwei Lehrer aus dem Harz und der Landeshauptstadt, aus deren Sicht die Aufgaben zu schwer oder nicht Teil des Lehrplans waren. dpa/nd