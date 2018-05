Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Kuala Lumpur. In Malaysia ist der prominenteste Oppositionspolitiker des Landes aus der Haft entlassen worden. Anwar Ibrahim sei vom König begnadigt worden, berichtete das malaysische Onlineportal »Free Malaysia Today« am Mittwoch. Dadurch sei dem 70-Jährigen ein sofortiges politisches Comeback möglich. Unter anderem hatte der neue Regierungschef Mahathir Mohamad, der vergangene Woche an der Spitze des Oppositionsbündnisses »Pakt der Hoffnung« die Parlamentswahlen gewonnen hatte, das Gnadengesuch eingereicht. Mahathirs derzeitige Stellvertreterin ist Anwars Ehefrau Wan Azizah Wan Ismail. epd/nd