Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Moskau. Einen Tag nach der Eröffnung durch Präsident Wladimir Putin ist die Brücke auf die Halbinsel Krim für den Autoverkehr freigegeben worden. Schon in der ersten Betriebsstunde am Mittwochmorgen nutzten mehr als 1100 Autofahrer die 19 Kilometer lange Brücke, wie die Betreiber mitteilten. Das umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro teure Bauwerk verbindet das russische Kernland mit der Halbinsel Krim, die Russland 2014 von der Ukraine annektiert hat. Die EU und die USA nannten die Brücke eine Verletzung der ukrainischen Souveränität. Die Bahnstrecke auf der Brücke soll Ende 2019 in Betrieb gehen. dpa/nd