Managua. Weniger als 24 Stunden vor einem angesetzten nationalen Dialog zur Krise in Nicaragua ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Zivilisten und Polizei mit mehreren Verletzen gekommen. In den Morgenstunden habe die Polizei Menschen in vier Städten des lateinamerikanischen Landes angegriffen, erklärte Ana Margarita Vijil von der Oppositionspartei »Breite Front für Demokratie« am Dienstag. Die Proteste gegen Präsident Daniel Ortega dauern seit einem Monat an. Entzündet hatten sie sich an der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge. dpa/nd