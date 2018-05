Amnesty International: 500 Asylsuchende in zwei Camps in Ungarn festgehalten

Sebastian Bähr über den Polizeieinsatz in Ellwangen

Accra. Menschenrechtler haben den früheren Präsidenten des westafrikanischen Staates Gambia für den Mord an mehr als 50 Flüchtlingen verantwortlich gemacht, die auf dem Weg nach Europa waren. Die Organisationen Human Rights Watch und Trial International legten am Mittwoch ein Gutachten vor, demzufolge die Morde 2005 von einer Miliz verübt wurden, die unter direktem Befehl von Gambias damaligem Präsidenten Yahya Jammeh gestanden habe. Die Flüchtlinge kamen aus Staaten wie Ghana, Nigeria und Togo. AFP/nd

EU-Rechtsstaatsmission streicht in Kosovo sang- und klanglos die Segel

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!