»FilmPolska«: An diesem Donnerstag beginnt in Berlin das größte polnische Filmfestival außerhalb Polens

Der Leiter der Berlinale-Reihe Forum, Christoph Terhechte, hört zum Juli 2018 auf. Terhechte möchte sich nun neuen beruflichen Aufgaben stellen, teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin und das Arsenal am Mittwoch mit. Terhechte hatte die Leitung der Sektion, die für experimentelle Filme bekannt ist, im Jahr 2001 von Forum-Gründer Ulrich Gregor übernommen. Festival-Direktor Dieter Kosslick dankte ihm für seine »langjährige großartige Arbeit«. Für das Forum 2019 werde der Vorstand des Arsenal-Instituts für Film und Videokunst zusammen mit der Berlinale eine kommissarische Leitung stellen.

Erinnerungen an Fritz Mierau (1934 - 2018)

