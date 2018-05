Foto: dpa/Cristobal Escobar

Quito. Tausende Studenten haben in Chile gegen Frauenfeindlichkeit an Hochschulen und Universitäten demonstriert. Unter dem Motto »Gegen Macho-Gewalt und sexistische Bildung« gingen in der Hauptstadt Santiago am Mittwoch (Ortszeit) nach Angaben von Studentenorganisationen rund 150.000 Menschen auf die Straße. Die Demonstration blieb nach Berichten lokaler Medien weitgehend friedlich, vereinzelt kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Auch in anderen Städten des südamerikanischen Landes fanden Protestmärsche statt.

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Studentenorganisationen mehrere Universitäten besetzt. Anlass der Protestwelle sind gewaltsame Übergriffe auf Frauen und Kinder. Ende April war eine junge Frau von mehreren Männern vergewaltigt worden, und ein knapp zweijähriges Mädchen war an inneren Verletzungen infolge einer Vergewaltigung gestorben. Der chilenische Präsident Sebastián Piñera kündigte daraufhin eine Gesetzesinitiative an, die die Verjährung von Sexualstraftaten an Kindern abschaffen soll. epd/nd