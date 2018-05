London. Die britische Royal Mail gibt zur Hochzeit Sonderbriefmarken heraus. Auf den Marken im Wert von 1,00 und 1,55 Pfund Sterling ist das Paar einmal eng umschlungen in Farbe und einmal Hand in Hand in Schwarz-Weiß zu sehen. Die Bilder wurden für die Verlobung Ende vergangenen Jahres aufgenommen. Die Wertzeichen sind von Samstag an in Postfilialen in ganz Großbritannien erhältlich. dpa/nd

Foto: dpa/Alexi Lubomirski