London. Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle versetzt nicht nur Fans der Royals in Begeisterung. Auch Geschäftsleute im Vereinigten Königreich freuen sich sehr über das Großereignis. Schließlich lässt es sich vortrefflich vermarkten. Von der Motivtasse über eine neue Bierkomposition bis hin zu Kondomen wird eine riesige Palette an Produkten angeboten, die Harry und Meghan im Namen tragen oder das fotogene Paar abbilden. Und auch die Tourismus- und die Modebranche setzen auf positive Effekte. Die Beratungsfirma Brand Finance prognostiziert, dass das Großereignis den Umsatz der britischen Wirtschaft in diesem Jahr um mehr als eine Milliarde Pfund steigert, davon 300 Millionen Pfund im Tourismus. AFP/nd

Foto: dpa/David Azia