Freunde und Gegner der europäischen Königshäuser halten sich in Deutschland annähernd die Waage. Einer am Donnerstag von den Zeitungen der Funke-Mediengruppe veröffentlichten Umfrage zufolge halten 44,1 Prozent der Teilnehmer Monarchien in ihrer derzeitigen Form für eher oder komplett überflüssig. 37,1 Prozent finden sie eher oder absolut erhaltenswert. 18,6 Prozent waren unentschieden.

Die Onlinebefragung des Instituts Civey stand im Zusammenhang mit der am Samstag stattfindenden Hochzeit des britischen Prinzen Harry mit Meghan Markle. Sie ergab zugleich auch gewisse Unterschiede zwischen den Anhängern verschiedener Parteien. So war die Ablehnung der Monarchie unter Wählern der LINKEN mit 54,7 Prozent höher als bei Wählern von CDU und CSU mit 49,8 Prozent. AFP/nd