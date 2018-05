Was soll das sein

Aden. An Jemens Westküste hat eine Offensive der Regierungstruppen nach Angaben von Amnesty International Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Vermutlich stehe den Bewohnern »das Schlimmste noch bevor«, erklärte die Organisation am Donnerstag. Überlebende Zivilisten, die aus Ortschaften südlich der Hafenstadt Hodeida fliehen konnten, berichteten von einer gefährlichen Flucht durch Minenfelder.

An Jemens Westküste rücken die Regierungstruppen, die durch Luftangriffe Saudi-Arabiens unterstützt werden, seit Monaten auf die Hafenstadt Hodeida am Roten Meer vor, die von den Huthi-Rebellen kontrolliert wird. Nach Angaben der UNO wurden im vergangenen halben Jahr bereits mehr als 100 000 Menschen vertrieben. AFP/nd